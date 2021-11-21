جرائم كورونا.. رجل يقتل موظفًا طالبه بارتداء الكمامة في تايوان

تايبيه- (د ب ا):

في جريمة جديدة بسبب فيروس كورونا، قتل رجل في تايوان موظفا بمتجر في مدينة تاويون في وقت مبكر من صباح الأحد، طعنًا بالكسن أكثر من مرة، بعد أن طلب منه ارتداء الكمامة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" عن فينج لي تسي، رئيس شرطة منطقة جويشان قوله، إن الرجل الذي يعرف باسم تشيانج (41 عاما) زار المتجر الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن الموظف ويدعى تساي طالبه بارتداء الكمامة.

وأضاف أن تشيانج غادر المتجر وعاد بعد فترة قصيرة عقب ارتداء الكمامة، وقام بتفقد الأرفف لفترة قبل أن يتشاجر مع تساي (30 عاما) وقام بإلقاء الكمامة وخرج من المتجر.

مع ذلك، عاد تشيانج للمتجر نحو الساعة الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي، وطعن تساي عدة مرات في الصدر بسكين معه.

وقال فينج إن المسعفين وجدوا تساي وبه ثلاث إصابات في الجانب الأيسر من صدره ودخل في غيبوبة. وأضاف أن قلبه توقف أثناء نقله للمستشفى.

ومن ناحية أخرى، تم إلقاء القبض على تشيانج في المتجر وبيده اصابات من السكين.

ويشار إلى أن ارتداء الكمامة في تايوان يعد إلزاميا في معظم الأماكن العامة.