الأمير تشارلز وقرينته يحضران حفلاً بمنطقة البانوراما بأهرامات الجيزة

القاهرة - (أ ش أ):

حضر الأمير تشارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوال، مساء اليوم الخميس، حفل استقبال بمطعم "ناين لاونج" بمنطقة البانوراما بأهرامات الجيزة.

وحضر الحفل عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين ولفيف من الشخصيات العامة والسياسية والفنية.

وكان ولي العهد البريطاني وقرينته قد استبقا الحفل بجولة في منطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث عبرا عن مدى انبهارهما بعظمة أهرامات مصر الخالدة، وهما يطالعان إحدى أهم صفحات التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية في العالم.

وكان ولي العهد البريطاني وقرينته قد وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، في زيارة تاريخية إلى مصر تستمر لمدة يومين في إطار جولة شملت المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى الخارج منذ تفشي وباء "كورونا" في أنحاء العالم.

وتعد زيارة الأمير تشارلز إلى مصر هي الثالثة من نوعها والأولى بعد ثورة 30 يونيو، وما شهدته مصر من تطور وإنجازات تتضاعف يومًا تلو الآخر؛ حيث سبق وأن قام ولي العهد البريطاني بزيارة مصر مرتين الأولى في عام 1981، والزيارة الثانية للأمير تشارلز في عام 2006 ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت كل من مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.