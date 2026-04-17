بدون أمريكا وإسرائيل.. قمة أوروبية تضم 40 دولة لإعادة فتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

01:48 م 17/04/2026

مضيق هرمز

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى باريس، حيث سيترأس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة افتراضية اليوم تضم نحو 40 دولة، لا تشمل الولايات المتحدة أو إسرائيل، لبحث سبل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب مع إيران.

وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة فتح هذا الممر التجاري الحيوي والحفاظ على سلامته أمام حركة الشحن، وإعادة الأوضاع قدر الإمكان إلى ما كانت عليه قبل بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من سبعة أسابيع، بحسب ما أفاد به مسؤولون دبلوماسيون وعسكريون فرنسيون كبار خلال مؤتمر صحفي الخميس.

تحالف دولي من الراغبين

ويساهم تحالف دولي من الراغبين بأصول عسكرية لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إزالة الألغام إذا لزم الأمر. ولن تشمل المبادرة أي عمليات عسكرية هجومية، كما لن تدعم فرنسا وحلفاؤها العمليات العسكرية الأمريكية.

وأكد المسؤولون، أن الدول المشاركة ترى ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، يتبعها تحقيق سلام دائم، مع ضرورة أن توافق إيران على عدم استهداف السفن، وأن تلتزم الولايات المتحدة بعدم إغلاق المضيق.

إعادة فتح مضيق هرمز

ومن المتوقع أن يؤكد كير ستارمر أن إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، تمثل "مسؤولية عالمية".

وأضاف، وفقًا لمكتبه: "يجب أن نطمئن حركة الشحن التجاري وندعم عمليات إزالة الألغام لضمان العودة إلى الاستقرار والأمن العالميين".

إزالة ألغام مضيق هرمز

ومن جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران، إن فرنسا وبلجيكا وهولندا تمتلك القدرات اللازمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز وتأمين مرور آمن للسفن.

وأضافت في تصريح لقناة تلفزيونية فرنسية: "هناك قدرات لتقديم خدمات مرافقة مدعومة بالكامل — وهي بطبيعة الحال غير هجومية — للسفن لضمان عبورها الآمن عبر المضيق، وهذا ما سيتم مناقشته اليوم في باريس"، بحسب وكالة رويترز.

فيديو قد يعجبك



بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
الموضة

بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
حوادث وقضايا

سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
الجبال اختفت والرمال سكنت الشوارع".. عاصفة ترابية تضرب 7 محافظات -فيديو
أخبار المحافظات

الجبال اختفت والرمال سكنت الشوارع".. عاصفة ترابية تضرب 7 محافظات -فيديو
جريمة في المنيرة الغربية.. أب ينهي حياة طفله بطريقة صادمة بحجة علاجه
حوادث وقضايا

جريمة في المنيرة الغربية.. أب ينهي حياة طفله بطريقة صادمة بحجة علاجه

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري