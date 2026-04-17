إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:09 م 17/04/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.78 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.74 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.69 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB :13.76 جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري