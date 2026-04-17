انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.78 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.74 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.69 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB :13.76 جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.