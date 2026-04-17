تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمخلفات خشبية و4 سيارات نقل ثقيل بجراج مفتوح أمام أحد مصانع الشيبسي بمدينة العبور، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل جراج مفتوح تابع لأحد مصانع الشيبسي بمدينة العبور.

قوات الإطفاء

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط جهود مكثفة من رجال الإطفاء.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق بالكامل وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى باقي محتويات الجراج، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

حجم الخسائر والمعاينة الأولية

أسفر الحريق عن احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ومخلفات خشبية كانت داخل الجراج، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا بأحد المركبات.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تقرر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه بشكل دقيق.