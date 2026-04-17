السيطرة على حريق داخل جراج شاحنات أمام مصنع بالعبور

كتب : أسامة علاء الدين

02:11 م 17/04/2026

حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمخلفات خشبية و4 سيارات نقل ثقيل بجراج مفتوح أمام أحد مصانع الشيبسي بمدينة العبور، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل جراج مفتوح تابع لأحد مصانع الشيبسي بمدينة العبور.

قوات الإطفاء

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط جهود مكثفة من رجال الإطفاء.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق بالكامل وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى باقي محتويات الجراج، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

حجم الخسائر والمعاينة الأولية

أسفر الحريق عن احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ومخلفات خشبية كانت داخل الجراج، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا بأحد المركبات.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تقرر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه بشكل دقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
أخبار السيارات

المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
أخبار المحافظات

بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا وبسنت شوقي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي-
زووم

ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا وبسنت شوقي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي-
سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
حوادث وقضايا

سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري