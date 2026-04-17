لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية تبعها سقوط من ارتفاع، أثناء مشاركته في إعداد تجهيزات حفل فني داخل أحد فروع الأندية الجماهيرية شرق الإسكندرية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن صعق عامل أثناء اعتلائه سلما ضمن استعدادات حفل فني داخل فرع ناد جماهيري، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وانتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء تجهيز المسرح الخاص بالحفل، تعرض العامل لصعقة كهربائية أدت لفقدانه التوازن وسقوطه من علو؛ مما تسبب في إصابات بالغة.

وجرى نقل العامل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة.

الإجراءات القانونية

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر من داخل النادي أن الحفل يُقام على أحد الملاعب التابعة للنادي، والتي جرى تأجيرها لشركة خاصة لتنظيم الفعاليات، مبينا أن الشركة هي المنوطة بكافة أعمال التجهيزات والترتيبات الفنية والإنشائية للمسرح، وهي المسؤولة قانونيا عن إجراءات السلامة داخل موقع العمل.