صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:22 م 17/04/2026 تعديل في 01:39 م

جثة

لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية تبعها سقوط من ارتفاع، أثناء مشاركته في إعداد تجهيزات حفل فني داخل أحد فروع الأندية الجماهيرية شرق الإسكندرية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن صعق عامل أثناء اعتلائه سلما ضمن استعدادات حفل فني داخل فرع ناد جماهيري، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وانتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء تجهيز المسرح الخاص بالحفل، تعرض العامل لصعقة كهربائية أدت لفقدانه التوازن وسقوطه من علو؛ مما تسبب في إصابات بالغة.

وجرى نقل العامل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة.

الإجراءات القانونية

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر من داخل النادي أن الحفل يُقام على أحد الملاعب التابعة للنادي، والتي جرى تأجيرها لشركة خاصة لتنظيم الفعاليات، مبينا أن الشركة هي المنوطة بكافة أعمال التجهيزات والترتيبات الفنية والإنشائية للمسرح، وهي المسؤولة قانونيا عن إجراءات السلامة داخل موقع العمل.

بالإسكندرية وفاة عامل حوادث الإسكندرية سيدي جابر صعق كهربائي أندية الإسكندرية تنظيم حفلات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
الجبال اختفت والرمال سكنت الشوارع".. عاصفة ترابية تضرب 7 محافظات -فيديو
أخبار المحافظات

الجبال اختفت والرمال سكنت الشوارع".. عاصفة ترابية تضرب 7 محافظات -فيديو
ماذا يحدث داخل المقابر؟ زاهي حواس يكشف حقيقة "لعنة الفراعنة" والزئبق الأحمر
مصراوى TV

ماذا يحدث داخل المقابر؟ زاهي حواس يكشف حقيقة "لعنة الفراعنة" والزئبق الأحمر
سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
حوادث وقضايا

سقوط "حرامي الغسيل" في بورسعيد..فيديو السرقة يقود "لص الزهور" للاعتراف
بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
الموضة

بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد

