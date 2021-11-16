كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 86ر253 مليون

نيويورك-(د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 86ر253 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5ر7 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 253 مليونا و 861 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 106 آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 493 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.