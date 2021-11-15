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بولندا: بدء العمل لبناء سياج حدودي مع بيلاروسيا العام الجاري

08:31 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
بولندا: بدء العمل لبناء سياج حدودي مع بيلاروسيا العام الجاري

ماريوز كامينسكي

وارسو - (د ب أ)

قال وزير الداخلية البولندي ماريوز كامينسكي إن بلاده تخطط للبدء في بناء حاجز دائم على الحدود مع بيلاروس.

وكتب كامينسكي على موقع تويتر أن البناء، بمجرد البدء فيه، سيتركز في البداية على أربعة أقسام، حيث سيتمر البناء على مدار الساعة.

وقد أقامت بولندا بالفعل سياجا مؤقتا بطول الحدود لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد. وتمت إقامة السياج من أسلاك شائكة بارتفاع يبلغ 5ر2 متر.

وسيتم استبدال هذا السياج المؤقت بجدار دائم يبلغ ارتفاعه 5ر5 متر وسيتم تزويده بأجهزة استشعار لرصد التحركات وبكاميرات. وتبلغ ميزانية المشروع 366 مليون يورو (418 مليون دولار).

وتسمي الحكومة البولندية هذا التدعيم للحدود "حاجزا" أو "سياجا"، حيث تجنبت بشكل تسميته "جدارا".

ماريوز كامينسكي بولندا وارسو بيلاروسيا

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