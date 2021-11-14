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انهيارات جبلية ولحظات تحبس الأنفاس للزلزالين الذين ضربا إيران (فيديو)

11:23 م الأحد 14 نوفمبر 2021
انهيارات جبلية ولحظات تحبس الأنفاس للزلزالين الذين ضربا إيران (فيديو)

انهيار جبلي - صورة ارشيفية

وكالات:

رصدت وسائل الإعلام الإيرانية، مقاطع فيديو للزلزالين الذين ضربا محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، وأدى إلى وفاة وإصابة عدة أشخاص.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للهزات الارتدادية للزلزال وأثارها على المنطقة.

وأعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، مصرع شخصين أحدهما بسبب سقوط أسلاك كهربائية وإصابة 15 آخرين إثر زلزالين ضربا جنوب إيران، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وقالت المنظمة اليوم إن "زلزالين ضربا مدينة "بندر عباس" في محافظة "هرمزكان" جنوب إيران بفارق دقيقة واحدة بقوة 6.4 على مقياس ريختر بعمق 18 كلم والثاني بقوة 6.3 على عمق 10 كلم ما أسفر عن وفاة شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق".

وأضافت أن "السكان شعروا بالزلزال في أجزاء من فارس وبوشهر ووصل امتداده لجزيرة كيش جنوبي البلاد وأدى إلى أضرار خفيفة في بعض المنازل".

ومن جانبه، قال حسن زاده، مدير هيئة الطوارئ في محافظة "هرمزغان" للتلفزيون الرسمي إنه "تم إصدار الأوامر لفرق الطوارئ للانتشار وتقييم آثار الزلزال، وللجهات المعنية لرفع جاهزيتها".

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الإيرانية في بيان أن "الرئيس إبراهيم رئيسي وجه باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة متضرري الزلزال جنوب البلاد وأمر نائبه الأول بالسفر فورا إلى "هرمزغان" لمتابعة أوضاع المحافظة بعد الزلزال الذي ضربها".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أعلنت أمس السبت بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة وقع في شمال شرق إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.​

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