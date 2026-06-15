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جريمة في نادي رياضي .. محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار بأكتوبر

كتب : مصراوي

03:15 م 15/06/2026

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الفنان سعيد مختار محاكمة المتهم بقتل سعيد مختار جريمة قتل جريمة في نادي رياضي

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