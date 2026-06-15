الرئيسية أخبار مصراوى TV جريمة في نادي رياضي .. محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار بأكتوبر كتب : مصراوي 03:15 م 15/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الفنان سعيد مختار محاكمة المتهم بقتل سعيد مختار جريمة قتل جريمة في نادي رياضي أخبار ذات صلة أمام الجيران.. رجل تركي يقتل زوجته بـ8 طعنات في الشارع أخبار كانت متزوجاه عن حب وخلصت عليه في أول 6 شهور زواج .. أسرة "عريس المرج": أخبار خلص عليها بعد أشهر زواج.. وصول أسرة عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها أخبار جريمة تهز بولاق بسبب كيس زبالة في بالوعة صرف .. والدة ضحية بولاق: جارتي أخبار