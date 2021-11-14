مقتل شخص واحد على الأقل في زلازل بجنوبي إيران

طهران - (د ب أ)

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في زلزالين قويين وتوابع ضربت جنوبى إيران اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت تقارير التليفزيون الإيراني أن القتيل هو رجل يبلغ من العمر 22 عامًا ولقى حتفه في مدينة بندر عباس الساحلية.

كانت العديد من فرق الإنقاذ في المنطقة التى تأثرت بالهزات الأرضية ولكنه لم يتضح مدى الأضرار على الفور .

ونظرًا للهزات الارتدادية القوية نصحت السلطات الإيرانية السكان في المناطق المتضررة بعدم العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي.

في البداية كان هناك حديث عن زلزال واحد ولكن التلفزيون الحكومي أفاد في وقت لاحق بأن زلزالين بقوة 6 و 4ر6 درجة وقعا في مدينة بندر عباس الساحلية وفي جزيرة قشم المجاورة.

وترددت أنباء بان مركز الزلزال كان في جزيرة فين الواقعة بالخليج