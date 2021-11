أستراليان يتمكنان من النجاة من حادثة تحطم طائرتهما قبالة سواحل بيرث (فيديو)

وكالات

نجا شخصان من حادث تحطم طائرتهما قبالة سواحل مدينة بيرث الأسترالية، حسبما ذكر موقع "أيه بي سي" الأمريكي.

ووفقًا للموقع، فإن الطيار أبلغ عن عطل في محرك الطائرة الصغيرة التي تقلهما، ووجه نداء استغاثة قبل حادث التحطم.

وذكر أن الشرطة استجابة لنداء هبوط الطائرة في المحيط قبالة سواحل مدينة بيرث الأسترالية، لكنها تحطمت أثناء الهبوط، وقطع الرجلان باقي المسافة عومًا نحو الشاطئ.

وقالت الشرطة التي نقلت الرجلان إلى المستشفى إثر الحادث إنهما يعانيان من إصابات طفيفة.

شهد الحادث عدد كبير من مرتادي الشواطئ، وقالت أماندا شيلشر التي كانت على الشاطئ عندما تحطمت الطائرة، إن الطائرة بدت وكأنها قفزت عبر الماء عندما هبطت، لكن قوة الماء أوقفتها".

وتعجبت من نجاة الرجلان وعدم تعرضهما لإصابات خطيرة خاصة في الرأس إثر حادث التحطم.

