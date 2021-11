"حان وقت النوم".. ابنة رئيس وزراء نيوزيلندا تقاطعها خلال بث مباشر (فيديو)

وكالات

قاطعت ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والدتها خلال كلمة لها خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتحدث فيها عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديدة في البلاد، ولقى الفيديو انتشارًا بين رواد مواقع التواصل.

وتسللت ابنتها البالغة من العمر ٣ سنوات من سريرها خلال إلقاء والدتها كلمة عبر البث المباشر، وتناقش مع متابعيها تخفيف قيود كورونا.

وسمع صوت الطفلة وهي تنادي "ماما"، لتجاوب رئيس وزراء نيوزيلندا أرديرن: "من المفترض أن تكوني في السرير"، وطلبت من ابنتها البالغة ثلاثة أعوام العودة إلى النوم قائلة: "حان وقت النوم يا حبيبتي، عودي إلى السرير وسآتي لأراك بعد ثانية".

واعتذرت جاسيندا أرديرن، لمتابعيها خلال البث المباشر، قبل أن تعود ابنتها مرة أخرى للظهور في البث المباشر وتقاطعها مرة أخرى، وقالت رئيسة الوزراء لمتابعيها: "كان ذلك فشلاً في وقت النوم، أليس كذلك؟". واضطرت أرديرن إلى انهاء البث المباشر مع متابعيها، قائلة: "أنا آسفة يا عزيزتي، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً" وانهت البث المباشر عند هذا الحد لتعود للممارسة مهامها المنزلية.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern interrupted her own Facebook Live meeting to try and coax her daughter back to bed, in a moment that is likely to be very familiar to parents working from home all over the world pic.twitter.com/UDkhbnE8Vu