Masrawy logo white

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 246.7 مليونا

07:50 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 246.7 مليونا

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 246 مليونا و700 ألف و706 حالات.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و999 ألفا و620 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.

هذا المحتوى من

كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

لافروف يحذر من احتمال انتشار تهديدات الإرهاب والمخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 59 حالة وفاة بمصر.. و4 سيناريوهات لمستقبل فيروس كورونا في العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا