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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب طوكيو.. ولا تهديد من تسونامي

04:39 م الخميس 07 أكتوبر 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب طوكيو.. ولا تهديد من تسونامي

زلزال

طوكيو- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر للزلازل منطقة طوكيو الكبرى اليوم الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (إن إتش كيه) إنه لا يوجد خطر حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

كما لم ترد تقارير عن احتمال وقوع جرحى أو اضرار في البداية بالرغم من تحذير السكان من احتمال حدوث هزات ارتدادية .

وهز الزلزال المنازل في العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها . وتوقفت مؤقتا عملية تشغيل القطارات السريعة.

يشار إلى أن اليابان تقع على خطوط التصدع لأربعة صفائح تكتونية، مما يعرضها لنشاط زلزالي. كما يوجد في البلاد حوالي 100 من البراكين النشطة.

وكانت اليابان أحيت في وقت سابق من هذا العام، الذكرى العاشرة للزلزال المدمر بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، وقد نجمت عنه أمواج تسونامي في 11 مارس من عام 2011، مما أسفر عن وفاة أو فقدان 18400 شخص.

زلزال طوكيو تسونامي

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