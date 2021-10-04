"تويتر" يعلن تضرره ويأسف لجمهوره

كتب - عصام خضيري:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر منصته "Twitter Support" أن بعض خدماته تأثرت بسبب الإقبال الكبير عليه.

وقال في تغريدة: "في بعض الأحيان، يستخدم عدد أكبر من الأشخاص Twitter أكثر من المعتاد. نحن نستعد لهذه اللحظات، لكن الأمور اليوم لم تسر كما هو مخطط لها بالضبط.، ربما واجه بعضكم مشكلة في رؤية الردود والرسائل المباشرة نتيجة لذلك. تم إصلاح هذا. آسف بشأن ذلك!"

Sometimes more people than usual use Twitter. We prepare for these moments, but today things didn’t go exactly as planned. Some of you may have had an issue seeing replies and DMs as a result. This has been fixed. Sorry about that! 💙 — Twitter Support (@TwitterSupport) October 4, 2021

وواجه اليوم مستخدمى خدمات الإنترنت عطلًا مفاجئًا وانقطاع بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام)، وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وقد أعلنت شركة فيسبوك أن تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث نتيجة لأعطال فى الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم وجار العمل على حلها، حيث تسبب العطل فى مواجهة المستخدمين لمشكلات فى فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس دولة بعينها.