"تويتر" يعلن تضرره ويأسف لجمهوره

كتب - عصام خضيري:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر منصته "Twitter Support" أن بعض خدماته تأثرت بسبب الإقبال الكبير عليه.

وقال في تغريدة: "في بعض الأحيان، يستخدم عدد أكبر من الأشخاص Twitter أكثر من المعتاد. نحن نستعد لهذه اللحظات، لكن الأمور اليوم لم تسر كما هو مخطط لها بالضبط.، ربما واجه بعضكم مشكلة في رؤية الردود والرسائل المباشرة نتيجة لذلك. تم إصلاح هذا. آسف بشأن ذلك!"

Sometimes more people than usual use Twitter. We prepare for these moments, but today things didn’t go exactly as planned. Some of you may have had an issue seeing replies and DMs as a result. This has been fixed. Sorry about that! 💙