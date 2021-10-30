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مدير الصحة العالمية يطالب مجموعة العشرين بالتدخل لإنهاء أزمة اللقاحات

08:27 م السبت 30 أكتوبر 2021
مدير الصحة العالمية يطالب مجموعة العشرين بالتدخل لإنهاء أزمة اللقاحات

تيدروس أدهانوم

روما - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن دول مجموعة العشرين لديها القدرة على منع تفشي جائحة كورونا القاتلة بصورة أكبر وتجنب الجوائح في المستقبل.

وذكر تيدروس اليوم السبت في حديث عن الصحة خلال قمة مجموعة العشرين في روما: "كم عدد من سيموتون جراء هذا الوباء والأوبئة المستقبلية؟ الجواب بين أيديكم".

ودعا الساسة إلى وضع حد لأزمة التطعيم من خلال معالجة نقص الجرعات في الدول الفقيرة.

وقال إنه حتى الآن، تم إعطاء سبعة مليارات جرعة لقاح حتى الآن، ولكن نصيب الدول منخفضة الدخل فيها 4ر0 % فقط، بينما استفادت دول مجموعة العشرين من 80 % من اللقاحات.

وذكر تيدروس: "نحن نتفهم مسؤولية كل حكومة في حماية شعبها وندعمها. لكن المساواة في اللقاحات ليست إحسانا، بل تصب في مصلحة جميع الدول".

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية دول مجموعة العشرين إلى المسارعة في التبرع باللقاحات حسبما تعهدت ودعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا.

تيدروس أدهانوم منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا لقاح كورونا مجموعة العشرين

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