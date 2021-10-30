وزير خارجية لبنان: الجهات الدولية طلبت من ميقاتي عدم الاستقالة

بيروت- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدلله بوحبيب، السبت، الحرص على بقاء لبنان في الصف العربي ، مشيرا إلى أن الجهات الدولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة.

وقال بوحبيب بعد انتهاء اجتماع لخلية الأزمة في وزارة الخارجية لبحث الأزمة المستجدة مع السعودية: "تواصلنا مع الأمريكيين لحضور الاجتماع لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة".

وشدد على "حرصنا على بقاء لبنان في الصف العربي، وأن الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة"، حسبما نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.

من جهته، أكّد وزير التربية اللبناني عباس الحلبي أن "العمل الحكومي مستمر ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها".

وقال: "أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً، وأن الموضوع قيد المعالجة ونتطلع إلى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة".

يأتي ذلك في أعقاب إجراءات اتخذتها السعودية والكويت والبحرين على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، باستدعاء سفرائهم في بيروت للتشاور، ومغادرة السفراء اللبنانيين لديهم خلال 48 ساعة.