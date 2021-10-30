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الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا"

12:41 م السبت 30 أكتوبر 2021
الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- (د ب أ):

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وكان عباس فرض حالة الطوارئ في 5مارس 2020 على إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية وتم تمديدها بشكل شهري.

محمود عباس فيروس كورونا الرئيس الفلسطيني فرض حالة الطوارئ

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