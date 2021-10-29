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صحيفة سعودية: الأزمات التي يعيشها اللبنانيون تكاد لا تنتهي

11:21 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
صحيفة سعودية: الأزمات التي يعيشها اللبنانيون تكاد لا تنتهي

أزمة لبنان

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة، اليوم الجمعة، أن الوضع في لبنان لا يسر صديقاً ولا عدواً، فالأزمات التي يعيشها اللبنانيون تكاد لا تنتهي.

وأضافت الصحيفة: "أن الظروف المعيشية أصبحت أكثر من صعبة، واللبنانيون ما زالوا يعيشون في دوامة لا أول لها ولا آخر، هذا الوضع مرشح للاستمرار لفترات طويلة".

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