صحيفة سعودية: الأزمات التي يعيشها اللبنانيون تكاد لا تنتهي
الرياض - أ ش أ
أكدت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة، اليوم الجمعة، أن الوضع في لبنان لا يسر صديقاً ولا عدواً، فالأزمات التي يعيشها اللبنانيون تكاد لا تنتهي.
وأضافت الصحيفة: "أن الظروف المعيشية أصبحت أكثر من صعبة، واللبنانيون ما زالوا يعيشون في دوامة لا أول لها ولا آخر، هذا الوضع مرشح للاستمرار لفترات طويلة".
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