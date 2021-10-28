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بايدن يضغط على الديمقراطيين للتوصل لاتفاق قبل قمتي العشرين والمناخ

12:13 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
بايدن يضغط على الديمقراطيين للتوصل لاتفاق قبل قمتي العشرين والمناخ

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

كثف البيت الأبيض ضغوطه على النواب الديمقراطيين في الكونجرس لاستكمال إطار عمل بشأن الأجندة الاقتصادية قبيل مغادرة الرئيس جو بايدن البلاد الخميس للمشاركة في قمتي مجموعة العشرين، والمناخ، إلا أن الانقسام المستمر داخل الحزب يهدد سبل التوصل إلى حل سهل.

وعلى الرغم من تأكيد قادة الديمقراطيين على مدى أسابيع بأنهم توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن مخصصات الضرائب والإنفاق، واصل التقدميون والمعتدلون اليوم الأربعاء بحث تفاصيل الخلافات بشأن الخطة، التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، في ظل مؤشرات ملموسة قليلة على تحقيق تقدم.

وثار جدل علني بين النائب ريتشارد نيل، رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، وبين رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رون وايدن، بشأن كيفية توفير تكاليف التشريع.

وأثارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أسئلة أكثر مما أجابت بشأن الآفاق التشريعية للخطة، وذلك في رسالة اليوم الأربعاء كانت تهدف إلى توضيح الخطوات التالية لأعضاء كتلتها الحزبية.

جو بايدن قمة المناخ الكونجرس قمة مجموعة العشرين

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