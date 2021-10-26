لاحتواء موجة كورونا جديدة.. الصين تغلق مدينة تضم 4 ملايين نسمة

بكين- (أ ف ب):

فرضت السلطات الصينية الثلاثاء إغلاقا على مدينة لانتشو التي تعد أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وتأتي القيود في وقت سجّلت الصين 29 إصابة محلية جديدة، بينها 6 حالات في لانتشو -- عاصمة مقاطعة قانسو (شمال غرب).

وقال مسؤولون في لانتشو إن "دخول وخروج السكان" سيخضع لضوابط صارمة وسيقتصر على جلب الأساسيات أو العلاج الطبي.

وجاء في بيان للسلطات "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة".

وتضاف القواعد الأخيرة إلى أوامر عزل منزلي فرضت على عشرات آلاف السكان في شمال الصين، حيث تم الحد من إمكانية زيارة المواقع السياحية فيما صدرت توجيهات للسكان بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة.

وموجة الإصابات الأخيرة في الصين مرتبطة بتفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى، إذ بلغت حصيلة الإصابات جرّاء الموجة الأخيرة أكثر من مئة حالة في غضون أسبوع.

وحذّر مسؤولون صحيون من احتمال ظهور إصابات جديدة مع تكثيف الفحوص في الأيام المقبلة لمكافحة موجة الإصابات التي قيل إنها على صلة بمجموعة من سياح الداخل.