البرلمان التركي يناقش تفويض إرسال قوات لسوريا والعراق ولبنان

أنقرة - (د ب أ)

يناقش البرلمان التركي في جلسته العمومية الثلاثاء المقبل، مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة بشأن إرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، وتمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل".

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن البرلمان سيناقش، الثلاثاء، قرارات رئاسية تتعلق بتمديد فترة إرسال القوات إلى الخارج ، وهي العراق وسورية ولبنان.

وقدمت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء مذكرة إلى البرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة للرئيس التركي بشأن إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين اعتبارا من 30 أكتوبر2021.

وأكدت المذكرة ، بحسب الأناضول، على أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وفي سياق متصل، قدمت الرئاسة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل" لعام آخر اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.