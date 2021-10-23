تركيا تعلن سفراء 10 دول غير مرغوب بهم.. والبرلمان الأوروبي يرد

وكالات:

‏قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سفراء الدول العشر الذين طالبوا بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا سيتم إعلانهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، مؤكدا أنه أمر وزارة خارجية بلاده بالتعامل معهم على هذا الأساس "في أسرع وقت".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، وفقا لدويتشه فيله، إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بسبب دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وقال أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم"، من دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.

وكان الرئيس التركي قد شن الخميس الماضي هجوما على سفراء الدول العشر، وقال إنه أبلغ وزارة خارجية بلاده بـ" أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا".

من جانبه، رد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، بأن طرد تركيا لـ10 سفراء مؤشر على التحول السلطوي لأنقرة.