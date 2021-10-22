بايدن: أسعار الوقود تتوقف على إجراءات السعودية

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إنه يتوقع انخفاض أسعار البنزين في عام 2022 وإن أي انخفاض جديد في الأسعار يتوقف على عوامل منها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن جهات مكافحة الاحتكار الأمريكية مددت عملية منح الموافقة لما لا يقل عن خمس عمليات اندماج واستحواذ في قطاع النفط والغاز خلال الشهور الثلاثة الماضية، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.