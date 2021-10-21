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سفير مصر بلبنان يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة الأوضاع في البلاد

05:42 م الخميس 21 أكتوبر 2021
سفير مصر بلبنان يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة الأوضاع في البلاد

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

بيروت - (أ ش أ):

بحث السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي الأوضاع في لبنان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا.

جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمقر السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت فرونتسكا - عقب اللقاء - أنها أجرت نقاشا مثمرا مع السفير ياسر علوي حول الوضع في لبنان وأهمية الدعم الإقليمي، خاصة في قطاع الطاقة.

وكان سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي قد التقى - أمس - رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حيث بحثا التطورات الراهنة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا المحتوى من

ياسر علوي لبنان الأمم المتحدة

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