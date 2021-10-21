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ترامب يطلق تطبيقًا خاصًا للتواصل الاجتماعي

08:45 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
ترامب يطلق تطبيقًا خاصًا للتواصل الاجتماعي

دونالد ترامب

كاليفورنيا /أ ش أ/

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي بعنوان (تروث سوشيال).
ونقلت شبكة "يو إس إيه توداي" الأمريكية عن بيان لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له وشركة ديجيتال وWorld Acquisition أن التطبيق سيتحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تويتر" و"فيسبوك" بعد أن منعت ترامب من التفاعل عبر منصاتها.
ولفت البيان إلى أن التطبيق ستنتجه شركة جديدة، وقال ترامب: "نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل.. هذا غير مقبول.. متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبًا".
يذكر أنه تم حظر ترامب من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، بعد منشوراته المتعلقة بأعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة.

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دونالد ترامب التواصل الاجتماعي تروث سوشيال

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