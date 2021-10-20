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اشتية يرحب بتصويت الاتحاد الأوروبي لصالح مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

11:27 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
اشتية يرحب بتصويت الاتحاد الأوروبي لصالح مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

محمد اشتية

رام الله - (أ ش أ):

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بتصويت الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، لصالح مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ووصف اشتية - في بيان صحفي- القرار بأنه بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني، وتأكيد جديد على انحياز ممثلي الشعوب الأوروبية لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الابتزاز والتزييف والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن تصويت البرلمان الأوروبي بتقديم 55 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يجدّد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بحتمية نيله حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ويشكّل فشلا كبيرا لمحاولات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

هذا المحتوى من

محمد أشتية الشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي فلسطين

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