مقتل أحد عناصر حفظ السلام وإصابة 4 آخرين إثر تفجير بعبوة ناسفة في مالي

باماكو - (أ ش أ):

قُتل أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، وأُصيب 4 آخرون بإصابات خطيرة بعد استهداف موكبهم بعبوة ناسفة في منطقة كيدال، شمال البلاد، وفقا لما أعلنت البعثة، اليوم السبت.

وذكرت البعثة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "قُتل أحد عناصر حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بعد ارتطام موكبه بعبوة تناسفة في (بلدة) تيسالي في منطقة كيدال"، موضحة أن "أربعة آخرين أُصيبوا إصابات خطيرة".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقائد البعثة، قاسم وان، إن "هذا الحادث تذكير حزين بالخطر الدائم الذي يحوم حول قوات حقظ السلام وبالتضحيات التي تُقدّم من أجل السلام في مالي".

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن.