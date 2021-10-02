Masrawy logo white

مقتل أحد عناصر حفظ السلام وإصابة 4 آخرين إثر تفجير بعبوة ناسفة في مالي

11:51 م السبت 02 أكتوبر 2021
مقتل أحد عناصر حفظ السلام وإصابة 4 آخرين إثر تفجير بعبوة ناسفة في مالي

قوات حفظ السلام - صورة ارشيفية

باماكو - (أ ش أ):

قُتل أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، وأُصيب 4 آخرون بإصابات خطيرة بعد استهداف موكبهم بعبوة ناسفة في منطقة كيدال، شمال البلاد، وفقا لما أعلنت البعثة، اليوم السبت.

وذكرت البعثة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "قُتل أحد عناصر حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بعد ارتطام موكبه بعبوة تناسفة في (بلدة) تيسالي في منطقة كيدال"، موضحة أن "أربعة آخرين أُصيبوا إصابات خطيرة".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقائد البعثة، قاسم وان، إن "هذا الحادث تذكير حزين بالخطر الدائم الذي يحوم حول قوات حقظ السلام وبالتضحيات التي تُقدّم من أجل السلام في مالي".

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن.

هذا المحتوى من

قوات حفظ السلام عبوة ناسفة مالي باماكو

الخبر التالى:

الرئاسة الجزائرية ترد على ماكرون وتؤكد رفضها للتدخل بشؤونها الداخلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا