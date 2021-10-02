رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أهمية الدور العربي في تحقيق السلام ببلاده

برلين - (أ ش أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي بالسفراء العرب بالعاصمة الألمانية برلين على هامش زيارته إلى ألمانيا، حيث جرى بحث جملة من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، وأهمية دعم الدول العربية الشقيقة لاستقرار ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأنه جرت - خلال اللقاء - مناقشة دعم جهود المجلس الرئاسي في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع نهاية العام الجاري 2021.