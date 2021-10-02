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انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل في برلين بسبب حريق يُشتبه في أنه متعمد

12:34 م السبت 02 أكتوبر 2021
انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل في برلين بسبب حريق يُشتبه في أنه متعمد

انقطاع الكهرباء

برلين- (د ب أ):

انقطع التيار الكهربي عن حوالي 15 ألف منزل في العاصمة الألمانية برلين ليلة الجمعة/السبت عقب اندلاع النيران في أحد خطوط الكهرباء.

وتشتبه السلطات في أن الحريق، الذي اندلع في خط كهرباء أسفل جسر للمشاة، كان متعمدا.

وقالت الشرطة، السبت، إنه يُجرى دراسة ما إذا كان أمن الدولة، المسؤول عن مكافحة جرائم التطرف في مكتب الشرطة الجنائية لولاية برلين، سيتولى التحقيق في الواقعة.

وكتب المتحدث باسم نقابة الشرطة في ولاية برلين، بنيامين يندرو، على تويتر: "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي. هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة استقرار شيء، ولا ينبغي التقليل من شأنها".

وحدثت عدة هجمات حرق متعمد على منشآت الإمداد في برلين. وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لرسائل الاعتراف الخاصة بهم على الإنترنت.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وقع هجوم حرق متعمد استهدف وصلات كابلات الترام بالقرب من محطة قطارات "فرانكفورتر آليه" في برلين، وتوقفت حركة الترام جراء ذلك لفترة طويلة.

انقطاع الكهرباء برلين حريق

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