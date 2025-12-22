بعد اشتباكات عنيفة.. الجيش السوري وقوات قسد يوقفان إطلاق النار في حلب

قالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية إن قيادة أركان الجيش أمرت بإيقاف استهداف مصادر نيران قوات قسد، مؤكدًة أن الجيش السوري لم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة واكتفى بالرد على مصادر النيران.

قوات سوريا الديمقراطية توقف إطلاق النيران

ومن جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أصدرت توجيهات لقواتها بإيقاف الرد على ما وصفتها بأنها هجمات من فصائل حكومة دمشق، وأوضحت أن القرار جاء تلبية لاتصالات التهدئة.

اتهم محافظ حلب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشن هجوم بالرصاص والقصف العشوائي استهدف أحياء وسط المدينة القريبة من أماكن احتفالات المسيحيين.

ودعا المحافظ عبر منشور بمنصة إكس المسيحيين إلى "التوقف المؤقت عن التجمعات والاحتفالات حتى إشعار آخر.. ريثما يتم تأمين المناطق واحتواء مصادر التهديد".

ومن جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا، جراء قصف صاروخي وقذائف الدبابات، حملت مسؤوليته لـ"فصائل حكومة دمشق" في حلب.

وكانت قناة الإخبارية السورية أشارت إلى نزوح عشرات العائلات من منازلهم جراء استهداف قوات قسد المنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون في حلب.

نشرت منصة سوريا الآن مقطع فيديو يظهر عناصر الأمن العام وهم يوجّهون تعليماتهم للمدنيين خلال إخلاء مناطق الاشتباكات قرب دوارَي شيحان والليرمون بحلب.