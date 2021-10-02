رئيس الفلبين يعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد الانتخابات: لست مؤهلا

وكالات:

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، السبت، إنه يعتزم ترك العمل بالسياسة، وسيمتنع عن المنافسة على منصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة العام المقبل، ما قد يمهد الطريق لابنته لخوض المنافسة على أعلى منصب في البلا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف الرئيس الفلبيني أن "الشعور السائد لدى الفلبينيين هو أنني لست مؤهلًا وأن الترشح لمنصب نائب الرئيس سيكون انتهاكا للدستور"، موضحا "أعلن اليوم انسحابي من الحياة السياسية".

ويحظر الدستور الفلبيني على دوتيرتي الذي تظهر استطلاعات أنه ما زال يحظى بالشعبية نفسها التي كان يتمتع بها عندما فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2016، الترشح لولاية ثانية.

كان الرئيس المثير للجدل قال في أغسطس إنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، في خطوة عدّها منتقدون "مجرد غطاء مدفوعا بالخوف" من أن يواجه اتهامات جنائية بعد تركه منصبه.

وأعلن دوتيرتي انسحابه من الحياة السياسية بشكل مفاجئ في المكان الذي كان يتوقع أن يسجّل فيه ترشحه. ولم يحدد متى سيترك السياسة.

ولم يكشف الرئيس المُنتخب على أساس وعده بتخليص البلاد من المخدرات عن هوية خلفه المحتمل، لكنّ كثر يتوقعون أن تكون ابنته ساره، التي تصدرت استطلاعات الرأي الأخيرة.

ومن المرجح أنها ستوفر الحماية لدوتيرتي من التهم الجنائية في الفلبين، فيما يحقق المدعون العوام في المحكمة الجنائية الدولية في حربه الدامية على المخدرات والتي تقدر جماعات حقوقية بأنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

لكن رئيسة بلدية دافاو (جنوب)، وهو المنصب الذي شغله والدها قبل أن يصبح رئيسًا، قالت إنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية إذا رشّح دوتيرتي نفسه لمنصب نائب الرئيس.

من جانبه، قال السيناتور كريستوفر بونج جو الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الفلبيني - سلطة الشعب، وهو حزب دوتيرتي، إنه سيخوض السباق بدلا من الرئيس.