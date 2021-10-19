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قائد سلاح الجو الألماني يتسلم وسام التقدير في إسرائيل

10:04 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
قائد سلاح الجو الألماني يتسلم وسام التقدير في إسرائيل

قائد سلاح الجو الألماني يتسلم وسام التقدير في إسرا

تل أبيب - (د ب أ):

حصل مفتش القوات الجوية الألمانية، الليفتنانت جنرال إينجو جيرهارتس، على وسام التقدير في إسرائيل تكريما لجهوده في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الإسرائيلية والألمانية.

وسلم رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الوسام لجيرهارتس في إطار تدريب الطيران الدولي "العلم الأزرق"، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال كوخافي إن جيرهارتس عمل من أجل إقامة وحدات ومشاريع تدريب مشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، تسلم قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجور جنرال أميكام نوركين، وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

وبحسب البيان، سلمت السفيرة الألمانية في إسرائيل زوزانه فاسوم-راينر الوسام لنوركين تكريما لمساهمته في تعميق العلاقات الألمانية-الإسرائيلية.

وبدأ أكبر تدريب طيران دولي في إسرائيل حتى الآن يوم الأحد الماضي، وتشارك فيه ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان والولايات المتحدة. ويشارك سلاح الجو الألماني بستة مقاتلات "يوروفايتر" وحوالي 160 جنديا في التدريب، الذي من المفترض أن يستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.

قائد سلاح الجو الألماني إسرائيل وسام التقدير جنرال إينجو جيرهارتس

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