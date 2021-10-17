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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية ببوركينا فاسو

10:06 م الأحد 17 أكتوبر 2021
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية ببوركينا فاسو

السعودية

الرياض - (أ ش أ):

دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني على يد مسلحين مجهولي الهوية في منطقة "برغو" في محافظة "سانمتنغا" بإقليم وسط جمهورية بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 7 آخرين.

وأكدت المملكة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

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السعودية بوركينا فاسو الإرهاب الهجوم الإرهابي الرياض

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