السعودية تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية ببوركينا فاسو

الرياض - (أ ش أ):

دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني على يد مسلحين مجهولي الهوية في منطقة "برغو" في محافظة "سانمتنغا" بإقليم وسط جمهورية بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 7 آخرين.

وأكدت المملكة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.