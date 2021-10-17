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الكاظمي يدعو النواب العراقيون الجدد إلى إعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسي

07:11 م الأحد 17 أكتوبر 2021
الكاظمي يدعو النواب العراقيون الجدد إلى إعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعضاء مجلس النواب الجدد إلى إعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسي.

وقال الكاظمي في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد إن السياسة أصبحت تعني لدى البعض مفاهيم الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس.

أكد الكاظمي أنه أوفى بوعده أمام الشعب بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، مشيرا إلى أن الشعب اختار من يمثله، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكنها تمكنت من تجاوزها.

وأضاف أن العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة تتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع وتجاوز الخلافات الحزبية، أو الشخصية؛ للعبور بالعراق إلى بر الأمان.

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مصطفى الكاظمي العراق بغداد مجلس النواب العراقي

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