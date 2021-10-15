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الرئيس التونسي يشهد مراسم إحياء الذكرى الـ58 لعيد الجلاء

06:18 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
الرئيس التونسي يشهد مراسم إحياء الذكرى الـ58 لعيد الجلاء

الرئيس قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

شهد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة مراسم إحياء الذكرى الـ58 لعيد الجلاء، وذلك بروضة الشهداء بمدينة بنزرت.

وأدى الرئيس التونسي تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجه إلى النصب التذكاري، حيث وضع إكليلا من الزهور وتلا الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.

وحضر الموكب نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية وعماد مميش وزير الدفاع الوطني والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسمير عبد اللاوي والي بنزرت.

ويحيي التونسيون اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 الذكرى الـ58 لعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية عام 1963.

وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمي لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويتم فيه تعطيل الدراسة.

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قيس سعيد الرئيس التونسي تونس عيد الجلاء

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