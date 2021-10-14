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الكرملين: مشاورات مع واشنطن بشأن محادثات محتملة بين بايدن وبوتين

03:12 م الخميس 14 أكتوبر 2021
الكرملين: مشاورات مع واشنطن بشأن محادثات محتملة بين بايدن وبوتين

دميتري بيسكوف

موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة بحثوا إمكانية إجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في المستقبل القريب.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، رفض بيسكوف التعليق على الموعد أو الصيغة المحتملة للمحادثات.

وجرى بحث الأمر أمس في موسكو بين وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ومساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

ديمتري بيسكوف الكرملين فلاديمير بوتين جو بايدن

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