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بولندا تعتزم بناء جدار حدودي لمنع دخول مهاجرين من بيلاروسيا

10:50 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
بولندا تعتزم بناء جدار حدودي لمنع دخول مهاجرين من بيلاروسيا

بولندا تعتزم بناء جدار حدودي لمنع دخول مهاجرين من

بولندا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات البولندية عزمها بناء جدار حدودي تبلغ تكلفته أكثر من 350 مليون يورو لمنع دخول المهاجرين بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الحكومة البولندية أقرت مشروع قانون لبناء جدار حدودي جديد مع بيلاروسيا.

وسيتم مناقشة المشروع في وقت لاحق من جانب النواب للتصويت عليه في البرلمان البولندي.

وطبقاً لمشروع القانون، سيتم منع أي شخص من الاقتراب من مسافة 200 متر من الجدار الحدودي.

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بولندا بيلاروسيا المهاجرين

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