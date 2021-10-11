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الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

09:27 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

كيم جونج أون

سول - (د ب أ):

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال محاضرة ألقاها بمناسبة الذكرى 76 على تأسيس حزب العمال الحاكم على ضرورة تحسين الظروف المعيشية لمواطني بلاده، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه ألقى الرسالة خلال خطابه "المهم" الذي جاء بعنوان "دعونا نزيد من تحسين العمل الحزبي بما يتماشى مع متطلبات فترة التطور الجديد للبناء الاشتراكي".

وتابع كيم أن الحزب وضع تعريفا لـ"استقلال جموع الشعب" بأنه جوهر البناء الاشتراكي وحث المسؤولين على خدمة الشعب ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وشدد على أن الحزب لا يزال عازما على الاستمرار بكفاءة في خطة الاقتصاد الوطني الخمسية، التي تم وضعها في مؤتمر الحزب في يناير الماضي، داعيا المسؤولين إلى حل مشاكل الغذاء والإسكان.

وطلب كيم من مسؤولي الحزب أيضا "التفكير دائما فيما إذا كان عملهم ينتهك مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للشعب". ولم يتناول كيم في كلمته العلاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة.

كيم جونج أون الزعيم الكوري الشمالي سول كوريا الشمالية

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