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عودة المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل طبيعي في باكستان

09:01 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
عودة المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل طبيعي في باكستان

أرشيفية

إسلام أباد - (د ب أ):
عادت عشرات الآلاف من المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل طبيعي في باكستان اليوم الاثنين بعد أكثر من 18 شهرا من عمليات الإغلاق المتقطعة بسبب جائحة كورونا.

وأمرت باكستان بإغلاق المؤسسات التعليمية في فبراير 2020، على غرار دول أخرى في المنطقة، عندما تم تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا.

وعملت المؤسسات التعليمية بنسبة 50% من طاقتها في أنحاء البلاد، وواجهت عمليات إغلاق متقطعة بسبب الوباء.

وقال وزير التخطيط أسد عمر، الذي يرأس أيضا الهيئة المسؤولة عن مواجهة فيروس كورونا في البلاد، إن قرار السماح بفصول دراسية "عادية" تم اتخاذه على أساس "انخفاض مستوى انتشار المرض وإطلاق برنامج التطعيم في المدارس".

ولوحظ الانخفاض الحاد في الإصابات الجديدة وسط الموجة الرابعة من الجائحة في البلاد. وانخفضت نسبة النتائج الإيجابية لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا إلى أقل من 3% الأسبوع الماضي، وهي أقل بكثير من نسبة 10% تقريبا في يوليو.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 89 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا في باكستان حتى الآن.

وتسعى الحكومة جاهدة لتحقيق هدف التطعيم الكامل لـ80 مليون شخص، أي نحو نصف السكان البالغين في البلاد، بحلول نهاية العام.

وتم فرض قيود صارمة لإنهاء التردد بشأن اللقاحات، حيث لم يعد بإمكان الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح السفر بالقطارات أو الرحلات الجوية الداخلية أو دخول مراكز التسوق والمطاعم.

المؤسسات التعليمية باكستان جائحة كورونا

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