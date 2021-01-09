فيروس كورونا: بريطانيا ترفع شعار "تصرف كأنك مصاب"
لندن- (بي بي سي):
طُلب من الناس في انجلترا التصرف وكأنهم مصابون كلهم بالفيروس، وذلك في محاولة من الحكومة للحد من تفشي الوباء.
ففي يوم واحد قتل فيروس كورونا 1325 مريضا بالوباء في بريطانيا، وسجلت إصابة أكثر من 68 ألف شخص.
ومن المحتمل أن تتدخل الشرطة لتطبيق إجراءات السلامة ومراقبتها، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية.
وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني: "إن معدلات الإصابة تنذر بالخطر، والمستشفيات تحت ضغط شديد، لقد أعطانا اللقاح أملا متجددا في معركتنا، لكن علينا ألا نستكين، والالتزام هو الأساس".
وأفادت آخر الاحصائيات في إنجلترا بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا في لندن قد تجاوز ألف لكل 100 ألف.
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