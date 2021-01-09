أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

فيروس كورونا: بريطانيا ترفع شعار "تصرف كأنك مصاب"

04:38 م السبت 09 يناير 2021
فيروس كورونا: بريطانيا ترفع شعار "تصرف كأنك مصاب"

المصابين

لندن- (بي بي سي):

طُلب من الناس في انجلترا التصرف وكأنهم مصابون كلهم بالفيروس، وذلك في محاولة من الحكومة للحد من تفشي الوباء.

ففي يوم واحد قتل فيروس كورونا 1325 مريضا بالوباء في بريطانيا، وسجلت إصابة أكثر من 68 ألف شخص.

ومن المحتمل أن تتدخل الشرطة لتطبيق إجراءات السلامة ومراقبتها، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني: "إن معدلات الإصابة تنذر بالخطر، والمستشفيات تحت ضغط شديد، لقد أعطانا اللقاح أملا متجددا في معركتنا، لكن علينا ألا نستكين، والالتزام هو الأساس".

وأفادت آخر الاحصائيات في إنجلترا بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا في لندن قد تجاوز ألف لكل 100 ألف.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بريطانيا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لندن

الخبر التالى:

اقتحام الكونجرس: القضاء الأمريكي يكشف عن "ترسانة أسلحة" قرب الكابيتول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فقدان اتصال و"حُطام مجهول".. ماذا نعرف حتى الآن عن الطائرة الإندونيسية؟ (صور وفيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا