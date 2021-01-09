معركة تويتر وترامب تتواصل.. حجب الحسابات المرتبطة بالرئيس

واشنطن - (د ب أ):

واصلت منصة التدوينات الصغيرة "تويتر" محاولاتها لوقف، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب عن التواصل مع أنصاره عبر الإنترنت، بإزالة تغريدات وحجب حسابات على صلة بالرئيس المنتهية ولايته.

وعلق تويتر بشكل دائم الحساب الشخصي لترامب على منصتها، أمس الجمعة، مستشهدة بخطر التحريض أكثر على العنف.

وقال ترامب بعد ذلك إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة وإنه "يتفاوض مع العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى".

ونشر ترامب تعليقاته من حساب "بوتوس" الرئاسي (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو منفصل عن حساب ترامب الشخصي.

وأزال تويتر التغريدات من حساب "بوتوس" بعد فترة قصيرة. ثم حجبت حساب حملة "تيم ترامب" (فريق ترامب).