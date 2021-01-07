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مسلحون يطلقون النار والقذائف على بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا

12:36 م الخميس 07 يناير 2021
مسلحون يطلقون النار والقذائف على بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

أطلق مسلحون النار والقذائف على عدد من المنازل ومحطتي المياه والكهرباء في بلدة طفيل اللبنانية الحدودية مع سورية .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، أن الجيش اللبناني نفذ على إثر ذلك انتشارا في شوارع البلدة، مما أدى إلى هروب المسلحين باتجاه الأراضي السورية عبر معابر غير شرعية.

يشار إلى أن الطفيل متداخلة بين الجانبين السوري واللبناني، إذ تقع بالقرب من بلدة عسال الورد على الجانب السوري، وشهدت في عام 2014 عمليات عسكرية دخلت بموجبها قوات النظام وعناصر من "حزب الله" اللبناني إليها، وذلك بالتزامن مع المعارك في القلمون الغربي.

وتمتد في الجانب اللبناني من منطقة بريتال اللبنانية، ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، وارتفع العدد ليصبح 15 ألف نسمة مع توافد النازحين إليها من البلدات المجاورة، في عامي 2011 و2012.

الجيش اللبناني سوريا لبنان

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