أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

رئيس وزراء الهند يعرب عن صدمته من اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

10:08 ص الخميس 07 يناير 2021
رئيس وزراء الهند يعرب عن صدمته من اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

نيودلهي - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن صدمته إزاء اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن.

وقال ناريندار مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - إنه يجب أن يستمر الانتقال المنظم والسلمي للسلطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية من خلال الاحتجاجات غير القانونية.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

هذا المحتوى من

ناريندرا مودي الهند الكونجرس الأمريكي

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:علماء يحددون متى يستعيد الإنسان حاسة الشم بعد كورونا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا