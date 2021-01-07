نائبة أمريكية تعد لائحة لعزل ترامب
واشنطن - (د ب أ):
قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر إنها تعد لائحة بنود لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن اقتحمت حشود من المحتجين الغاضبين المؤيدين له مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية الأربعاء.
وكتبت إلهان عمر على تويتر: "أقوم بإعداد بنود العزل .. يجب عزل دونالد ترامب من قبل مجلس النواب وأن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بإقالته من منصبه".
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