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هولندا تبدأ حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا

01:07 م الأربعاء 06 يناير 2021
هولندا تبدأ حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا

فيروس كورونا في هولندا

امستردام- أ ش أ:

بدأت هولندا، الأربعاء، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حوالي أسبوعين من بدء أغلب دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الأولوية في التطعيم ستكون لطواقم دور رعاية المسنين والعاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات.

وكانت الحكومة الهولندية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تأخر بدء حملتها للتطعيم ضد المرض.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قد أبلغ برلمان بلاده أمس الثلاثاء أن السلطات ركزت الاستعدادات على اللقاح "سهل التعامل" الذي تصنعه جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا - والذي لم يتم ترخيصه بعد للاستخدام في الاتحاد الأوروبي - وليس اللقاح الأمريكي التابع لشركة فايزر .

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