ألمانيا تمدد إغلاق كورونا حتى نهاية يناير

برلين - (د ب أ)

اتفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا و حكومات الولايات الألمانية مساء اليوم الثلاثاء على تمديد الإغلاق الهادف إلى مكافحة جائحة كورونا حتى 31 يناير الجاري بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات وذلك وفقا لورقة القرارات الصادرة عن اجتماع المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات.

كما اتفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا و حكومات الولايات الألمانية، على تمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية يناير الجاري وذلك وفقًا لورقة القرارات الصادرة عن اجتماع المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات.

وشددت قواعد التجمعات الخاصة بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، وذلك وفقًا لورقة القرارات الصادرة عن الاجتماع.

ونصت الورقة على السماح مستقبلاً باللقاءات الخاصة داخل دائرة سكان المنزل الواحد ومع شخص واحد فقط من المقيمين في منزل آخر.

واتفقت على تقييد حرية الحركة بشكل مشدد في المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابة الجديدة بكورونا عن 200 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

ونصت الورقة على أنه من المنتظر أن تتخذ الولايات تدابير محلية من أجل تحديد حركة الناس في هذه الأماكن في دائرة بنصف قطر يبلغ طوله 15 كيلومترا حول أماكن سكنهم طالما أنه ليس هناك سبب مقبول للخروج عن هذا النطاق.