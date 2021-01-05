إسرائيل واليونان تقتربان من توقيع "أكبر اتفاقية دفاعية" بينهما

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن الحكومة اليونانية وافقت على فوز الوزارة بمناقصة لإنشاء أكاديمية طيران للقوات الجوية اليونانية، حيث ستقوم شركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع الوسائل القتالية ببنائها وتشغيلها.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن هذا يأتي ضمن صفقة تصل قيمتها إلى مليار و700 مليون دولار، ووصفتها وزارة الدفاع بأنها الأكبر بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه سيتم توقيع الاتفاقية من جانب وزارتي الدفاع في الدولتين، موضحة أنها تتضمن شراء اليونان لعشر طائرات من طراز إم-346 وصيانة طائرات تي-6 ، بالإضافة إلى توفير أجهزة محاكاة وتدريب ودعم لوجيستي.

ونقلت صفحة وزارة الدفاع عن وزير الدفاع بيني جانتس القول إن "هذه الاتفاقية تعكس العلاقات الممتازة والمتطورة بيننا وبين اليونان. إنها شراكة طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين".