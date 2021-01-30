احتجاجات الهند: إضراب آلاف المزارعين عن الطعام
نيودلهي- (بي بي سي):
يدخل آلاف المزارعين الهنود إضرابا عن الطعام ليوم واحد احتجاجًا على القوانين الحكومية الخاصة بالقطاع الزراعي التي يقولون إنها ستعود بالفائدة على كبار المشترين في القطاع الخاص.
ويتزامن الإضراب مع ذكرى وفاة زعيم الاستقلال المهاتما غاندي، الذي اغتيل على يد متطرف هندوسي في عام 1948.
ويخيم عشرات الآلاف من المزارعين في مواقع الاحتجاج في ضواحي العاصمة دلهي لأكثر من شهرين.
لكن الحكومة تصر على أن الإصلاحات الزراعية الجديدة ستجذب المزيد من الاستثمار الخاص.
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